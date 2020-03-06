06 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
06.03.2020

Son dakika haber... İstanbul'da feci kaza! Otomobil ve minibüs çarpıştı 12 kişi yaralandı |Video

Son dakika haberi... İstanbul'da feci kaza...Sancaktepe'de bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler.

Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tarlada buldu satışa çıkardı! Tam 4 bin yıllık
Tarlada buldu satışa çıkardı! Tam 4 bin yıllık
İstanbul'da feci kaza! Otomobil ve minibüs çarpıştı
İstanbul'da feci kaza! Otomobil ve minibüs çarpıştı
Ünlü hafız son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü hafız son yolculuğuna uğurlandı
Marinada hortum paniği kamerada
Marinada hortum paniği kamerada
İdlib'den acı haber bir asker şehit oldu
İdlib'den acı haber bir asker şehit oldu
Psikolojisi bozulan ata, kaynak yapıldı
Psikolojisi bozulan ata, kaynak yapıldı
Dev operasyonda ele geçirildi
Dev operasyonda ele geçirildi
Öz kızına darp eden baba hakim karşısında
Öz kızına darp eden baba hakim karşısında
Hem hayat kurtardı hem de çikolata dağıttı
Hem hayat kurtardı hem de çikolata dağıttı
Yara bandı satan babanın İdlib mesajı herkesi duygulandırdı
Yara bandı satan babanın İdlib mesajı herkesi duygulandırdı
Basketbol maçında hoca dehşeti! Sporcuyu tokatlayıp...
Basketbol maçında hoca dehşeti! Sporcuyu tokatlayıp...
Doğmamış bebeğe Yunan zulmü!
Doğmamış bebeğe Yunan zulmü!
Daha Fazla Video Göster