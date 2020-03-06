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Son dakika haber... İstanbul'da feci kaza! Otomobil ve minibüs çarpıştı 12 kişi yaralandı |Video
Son dakika haberi... İstanbul'da feci kaza...Sancaktepe'de bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler.
Ataşehir Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Ataşehir Büyükbakkalköy'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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