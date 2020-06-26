Son dakika: Gökçeada Belediyesi’ne beton tepkisi! Mühürlendi |Video

Son dakika haberi... Çanakkale’de bulunan Gökçeada’nın cazibe merkezi Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda betonarme binalar tepki çekmişti. Liman içindeki betonarme yapılar mühürlendi. Neden mühürlendi? A Haber muhabiri Vedat Sezer, canlı yayında detayları aktardı.

Son dakika haberi... Çanakkale'de bulunan Gökçeada'nın cazibe merkezi Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda betonarme binalar tepki çekmişti. Liman içindeki betonarme yapılar mühürlendi. Neden mühürlendi? A Haber muhabiri Vedat Sezer, canlı yayında detayları aktardı.





Tartışmalara son noktayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koydu ve o binalar mühürlendi.