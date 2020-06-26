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Son dakika: Gökçeada Belediyesi’ne beton tepkisi! Mühürlendi |Video

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Giriş: 26.06.2020 14:13
Güncelleme:26.06.2020 14:15
Son dakika haberi... Çanakkale’de bulunan Gökçeada’nın cazibe merkezi Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda betonarme binalar tepki çekmişti. Liman içindeki betonarme yapılar mühürlendi. Neden mühürlendi? A Haber muhabiri Vedat Sezer, canlı yayında detayları aktardı.

Son dakika haberi... Çanakkale'de bulunan Gökçeada'nın cazibe merkezi Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda betonarme binalar tepki çekmişti. Liman içindeki betonarme yapılar mühürlendi. Neden mühürlendi? A Haber muhabiri Vedat Sezer, canlı yayında detayları aktardı.

Tartışmalara son noktayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koydu ve o binalar mühürlendi.

İYİ Partili Gökçeada Belediyesi sit alanına binalar dikti! İYİ PARTİLİ GÖKÇEADA BELEDİYESİ SİT ALANINA BİNALAR DİKTİ!

İYİ Partili Gökçeada Belediyesine beton tepkisi! Sit alanına binalar diktiler | Video İYİ PARTİLİ GÖKÇEADA BELEDİYESİNE BETON TEPKİSİ! SİT ALANINA BİNALAR DİKTİLER | VİDEO

Gökçeada Belediyesi’ne beton tepkisi! Mühürlendi
Gökçeada Belediyesi’ne beton tepkisi! Mühürlendi
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