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Son dakika: Gökçeada Belediyesi’ne beton tepkisi! Mühürlendi |Video
Son dakika haberi... Çanakkale’de bulunan Gökçeada’nın cazibe merkezi Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda betonarme binalar tepki çekmişti. Liman içindeki betonarme yapılar mühürlendi. Neden mühürlendi? A Haber muhabiri Vedat Sezer, canlı yayında detayları aktardı.
Son dakika haberi... Çanakkale'de bulunan Gökçeada'nın cazibe merkezi Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda betonarme binalar tepki çekmişti. Liman içindeki betonarme yapılar mühürlendi. Neden mühürlendi? A Haber muhabiri Vedat Sezer, canlı yayında detayları aktardı.
Son dakika haberi... Çanakkale'de bulunan Gökçeada'nın cazibe merkezi Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda betonarme binalar tepki çekmişti. Liman içindeki betonarme yapılar mühürlendi. Neden mühürlendi? A Haber muhabiri Vedat Sezer, canlı yayında detayları aktardı.
Tartışmalara son noktayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koydu ve o binalar mühürlendi.