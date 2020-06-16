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İYİ Partili Gökçeada Belediyesine beton tepkisi! Sit alanına binalar diktiler | Video

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Giriş: 16.06.2020 17:17
Güncelleme:16.06.2020 17:19
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda bulunan beton binalar büyük tepki çekti. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon gelen ihbarlar üzerine söz konusu bölgede inceleme yaptı. İnşa edilen yapılardan birinin arkeolojik sit alanı içinde Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet edilerek yapıldığı, diğerinde de kıyı kenar çizgisine ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi.

Hazırlanan komisyon raporunda, arkeolojik sit alanında yapımı süren inşaat için Gökçeada Belediyesi tarafından ilgili kurumlardan izin alınmadığı ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği belirtildi. Gökçeada Belediyesine gönderilen raporda inşaatın durdurulması istenirken belediyeye, izinsiz ve yasaya aykırı inşaat yaptığı gerekçesiyle idari yaptırım cezası uygulanacağı öğrenildi.

Gökçeada'nın en yoğun turizmin yaşandığı bölgeye belediyenin beton binalar yapması bölge halkının tepkisini çekti. Vatandaşların yürüyüşlerinin engellenmesi tepkilere neden olurken, çevre gönüllüleri yapılan beton binaların durdurulmasını istedi.

İYİ Partili Gökçeada Belediyesi sit alanına binalar dikti! İYİ PARTİLİ GÖKÇEADA BELEDİYESİ SİT ALANINA BİNALAR DİKTİ!

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