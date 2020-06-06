İYİ Partili Gökçeada Belediyesi sit alanına binalar dikti!
İYİ Partili Gökçeada Belediyesi, koronavirüs sürecini fırsata çevirerek kısa sürede iki katlı betonarme binaları sit alanına inşa etti. Olay karşısında Gökçeada çevre örgütleri ayağa kalktı.
Hürriyet'in haberine göre; Gökçeada Belediyesi, koronavirüs yasakları sürecinde Kaleköy Balıkçı Barınağı içinde 2 katlı betonarme binaların yapımına başladı. Gökçeada Belediyesi tarafından kıyıya yakın inşa edilen iki beton yapı, Gökçeada Gönüllüleri ve Gökçeada Çevreyi Koruma derneklerini ayağa kaldırdı. Arkeolojik sit alanı içinde yapılan binalarla ilgili çevreciler, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Gökçeada Kaymakamlığı'na müracaat etti. Normalde böyle bir bina yapımı için başvurmaları gereken yerin Gökçeada Belediyesi olması gerektiğini belirten çevreciler, "Binaları yapan belediye olunca ne yapacağımızı şaşırdık. Kaymakamlığa, CİMER'e ve Koruma Kurulu'na yazdık. Belediye bunların ruhsatlı olduğunu savunuyor. Kendi kaçak yapılarına kendileri ruhsat vermiş. Ancak burası antik liman ve sit alanı. Koruma Kurulu'ndan izin alınmamış ve oldubitti yapılmak istenmektedir" şeklinde tepki gösterdi.
BELEDİYE YASALARI DELDİ
3830 sayılı Kıyı Kanunu'na göre, kıyı kenar çizgisinden en az 50 metre mesafe içinde betonarme bina inşa etmek yasak olmasına rağmen bu binalar kıyının neredeyse dibine yapılmış. Arkeolojik sit alanı içinde kalan inşaat sahası için Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan izin alınmamış. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre 1. derece arkeolojik sit alanlarında yapılaşma kesinlikle yasak. Gökçeada Belediyesi kendi inşa ettiği yapılara ruhsat vererek bu iki yasayı da alenen ihlal etmiş.
Gökçeada Belediyesi mevcutta demirden iki yapı olduğunu ve bu yapıların görüntü kirliliği oluşturduğunu, gelen turistlere uygun olmadığını savunarak daha güzel bir görüntü ve hizmet için bu yapıların inşa edildiğini savunuyor.
Çevrecilerin şikâyeti üzerine Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri yerinde inceleme yaptıklarını, 3830, 2863 sayılı yasalara ve 3194 sayılı İmar Yasası'na aykırılıklar tespit ettiklerini, teknik incelemenin devam ettiğini, birkaç güne kadar gerekli düzenlemenin yapılacağını ve inşaatların durdurulacağını ileri sürdü.
ÇEVRECİLER YANIT İSTİYOR
Yapının derhal kaldırılmasını isteyen çevreciler, şu soruların yanıtlarını arıyor: Dolgu alan olduğundan ada, pafta parsel No'su bulunmayan bu yapılara inşaat ruhsatının nasıl verildiği ayrı bir tartışma konusu. Antik limanı tahrip ederken kuruldan izin almadan belediye nasıl kaçak bir yapı inşa edebilmektedir? Gökçeada 1. derece deprem bölgesidir, afet bölgelerinde yapılacak yapı yönetmelikleri uygulanmakta mıdır? Bu binaların yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Afet İşleri Müdürlüğü'nden görüş ve izin alınmış mıdır? 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden; su ürünleri, su kirliliği, atık kontrolü konularında hangi ölçüm ve çalışmalar yapılmıştır? Balıkçı barınaklarının bağlı olduğu Orman ve Tarım Bakanlığı'ndan izin alınmış mıdır? Özellikle deniz kıyısına yapılan alt katı betonarme, üst katı demir konstrüksiyon teras olarak yapılacağı duyumunu aldığımız binanın adanın siluetini kötü yönde etkileyeceği düşünülmüş müdür?
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Albayrak'tan şehit askerimiz için başsağlığı
- Rüşvet ve vurguna Kılıçdaroğlu şemsiyesi!
- Altay Türklerinin inanışından gelen Alkarısı Anadolu'da korku salmaya devam ediyor! Alkarısı var mı?
- Emlak Konut'tan ikinci hamle!
- Malatya'daki depremde bazı evlerde hasar meydana geldi
- Libya'dan flaş Türkiye açıklaması
- Avukat Metehan Özkan kaçak villaların hukuk boyutunu değerlendirdi
- Şirketi zararda kendisi sefada
- Hafter yenildi Türkiye kazandı!
- Çanakkale'de mezarları ayrı yapılan anne ve bebeğin kabirleri birleşti! Bu mezarların gizemi çözülemiyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 6 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyaları belli oldu
- Son dakika: Mangal yasağı ne zaman kalkacak? Piknik yapmak serbest mi?
- Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?
- Hızla artıyor! Koronavirüsten daha ölümcül! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedir? Belirtileri neler?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?
- Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Heyecanlı bekleyiş! YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?