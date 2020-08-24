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Son dakika: Giresun'da felaketi taşıyan bulutlar! Kümülonimbus bulutları nedir? Nasıl oluşuyor? Sel bölgesinde hava nasıl olacak?

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Giriş: 24.08.2020 11:59
Güncelleme:24.08.2020 12:25
Son dakika haberi... Giresun'da yaşanan sel felaketinin sebebi kümülonimbus bulutları mı? Kümülonimbus bulutları nedir? Nasıl oluşuyor? Doğu Karadeniz’in tarihinin en büyük felaketi neden yaşandı? Felaketleri iklim değişikliği mi tetikliyor? Sel bölgesinde hava nasıl olacak? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji mühendisi bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin sebebi kümülonimbus bulutları mı? Kümülonimbus bulutları nedir? Nasıl oluşuyor? Doğu Karadeniz'in tarihinin en büyük felaketi neden yaşandı? Felaketleri iklim değişikliği mi tetikliyor? Sel bölgesinde hava nasıl olacak? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji mühendisi bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Giresunda felaketi taşıyan bulutlar! Kümülonimbus bulutları nedir? Nasıl oluşuyor? Sel bölgesinde hava nasıl olacak? SON DAKİKA: GİRESUN'DA FELAKETİ TAŞIYAN BULUTLAR! KÜMÜLONİMBUS BULUTLARI NEDİR? NASIL OLUŞUYOR? SEL BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

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