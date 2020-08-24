Son dakika haberi... Giresun'da yaşanan sel felaketinin sebebi kümülonimbus bulutları mı? Kümülonimbus bulutları nedir? Nasıl oluşuyor? Doğu Karadeniz’in tarihinin en büyük felaketi neden yaşandı? Felaketleri iklim değişikliği mi tetikliyor? Sel bölgesinde hava nasıl olacak? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji mühendisi bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin sebebi kümülonimbus bulutları mı? Kümülonimbus bulutları nedir? Nasıl oluşuyor? Doğu Karadeniz'in tarihinin en büyük felaketi neden yaşandı? Felaketleri iklim değişikliği mi tetikliyor? Sel bölgesinde hava nasıl olacak? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji mühendisi bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Deniz Demirhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.