Altında yön ne olacak? Borsa, altın, döviz ve petrolde oklar hangi yönde?

Altın, borsa, döviz ve petroldeki son gelişmeleri canlı yayında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, küçük yatırımcının kafasını karıştıran "Aralık ayında çöküş" söylentilerine ve piyasalardaki yeni beklentilere açıklık getirdi. Erdem, ABD'deki tarife hamleleri ve Fed'in faiz politikası beklentilerinin altın üzerinde oluşturduğu baskıyı anlatırken, Borsa İstanbul'daki 11 bin puan seviyesi, dövizdeki yatay seyir ve Brent petrolde 2027 yılına yönelik 70-80 dolar bandı öngörülerini de paylaştı.