Son dakika: Esenyurt Kaymakamı Vural Karakgöl patlamanın nedenini A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Son dakika haberi; İstanbul Esenyurt'ta yaşanan patlamayla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Esenyurt Kaymakamı Vural Karagöl patlamanın nedenini açıkladı. Karagöl, 3 kişinin yaralandığını 2'sinin durumunun ise ağır olduğunu söyledi.