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07.04.2020

Son dakika: Esenyurt Kaymakamı Vural Karakgöl patlamanın nedenini A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Son dakika haberi; İstanbul Esenyurt'ta yaşanan patlamayla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Esenyurt Kaymakamı Vural Karagöl patlamanın nedenini açıkladı. Karagöl, 3 kişinin yaralandığını 2'sinin durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

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