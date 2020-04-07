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Son dakika: Esenyurt Kaymakamı Vural Karakgöl patlamanın nedenini A Haber canlı yayınında açıkladı |Video
Son dakika haberi; İstanbul Esenyurt'ta yaşanan patlamayla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Esenyurt Kaymakamı Vural Karagöl patlamanın nedenini açıkladı. Karagöl, 3 kişinin yaralandığını 2'sinin durumunun ise ağır olduğunu söyledi.
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