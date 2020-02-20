Erzurum’da platonik aşk yaşadığı kızı defalarca bıçaklayan şahıs: Nasıl oldu, bilmiyorum

Erzurum'da, çalıştığı iş yerinde platonik aşk beslediği Canısı Toktay'ı defalarca bıçaklayarak, yaralayan Murat Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi. Murat Yıldırım, duruşmada, "Karıncayı bile incitmek istemem, hele bir kadını hiç istemem. Nasıl oldu, bilmiyorum. Canısı ve ailesinden özür dilerim" dedi.