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05.02.2020

Son dakika: Erzurum'da halk otobüsü devrildi!

Son dakika haberi... Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi. Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Erzurum'da Horasan ilçesinden kent merkezine gelen 25 BB 153 plakalı halk otobüsünün, Erzurum-Pasinler kara yolu Hamamdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kaza sonrası 112 ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralıların, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sürüyor.

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