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Son dakika: Ege'de meydana gelen deprem sonrası İzmir'de tsunami paniği

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Giriş: 30.10.2020 15:59
Güncelleme:30.10.2020 16:17
Son dakika haberi... İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. İzmir'de depremin ardından oluşan tsunami paniği ise vatandaşların cep telefonuna yansıdı..

Son dakika haberi... İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. İzmir'de depremin ardından oluşan tsunami paniği ise vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Son dakika: İzmirde depremin ardından oluşan tsunami paniği kamerada SON DAKİKA: İZMİR'DE DEPREMİN ARDINDAN OLUŞAN TSUNAMİ PANİĞİ KAMERADA

İzmir'de tsunami paniği
İzmir'de tsunami paniği
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İzmir'de tsunami paniği kamerada
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