Son dakika: Ege'de meydana gelen deprem sonrası İzmir'de tsunami paniği

Son dakika haberi... İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. İzmir'de depremin ardından oluşan tsunami paniği ise vatandaşların cep telefonuna yansıdı..

Son dakika haberi... İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. İzmir'de depremin ardından oluşan tsunami paniği ise vatandaşların cep telefonuna yansıdı.