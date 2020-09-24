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Son dakika: Düzce'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

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Giriş: 24.09.2020 11:08
Güncelleme:24.09.2020 11:13
Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlu oldukları iddiasıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu M.S, H.K, A.H, H.M, M.A. ve K.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

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