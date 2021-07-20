Covid-19 verileri açıklandı | 20 Temmuz 2021 Salı günü 8.780 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı 20 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 198 bin 537 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 4 bin 561 kişi iyileşti, 46 kişi hayatını kaybetti.

20 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 780 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir oldu.

BAKAN KOCA: BAYRAM SALGIN İÇİN FIRSATA DÖNÜŞMEMELİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir.