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Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kilometrelerce 'su' kuyruğu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi Bursa’da binlerce kişi, Uludağ’dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Su almak isteyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı.
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