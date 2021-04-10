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Son dakika | Bir günde 32 binden fazla kişi iyileşti! 10 Nisan 2021 Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

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Giriş: 10.04.2021 23:40
Güncelleme:10.04.2021 23:40
Son dakika yaşam haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti. Öta yandan 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi. İşte Türkiye'nin 10 Nisan 2021 koronavirüs bilançosunun detayları...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 497 oldu.

Son 24 saatte 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, vefat sayısı 33 bin 702, ağır hasta sayısı 2 bin 739 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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