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29.12.2019

Son dakika: Beylikdüzü'nde eşini silahla öldürdü |Video

Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü'nde dehşet! Bir sitenin 6. katındaki dairede kadın, eşini silahla vurarak öldürdü. Olay Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Ferhat Kırış'la karşılaştı. Sağlık ekipleri Kırış'ın öldüğünü belirledi.

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