Beton mikseriyle minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Bitlis'in Tatvan ilçesinde beton mikseriyle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tatvan ilçesindeki Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. Tatvan'dan Bitlis istikametine giden M.Ş.B. kontrolündeki 34 EAM 146 plakalı Volkswagen transporter minibüs ile Bitlis'ten Ahlat istikametine ilerleyen T.S. yönetimindeki 65 ES 044 plakalı beton mikseri çarpıştı.

KORKUNÇ KAZADA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

Beton mikserinin yaklaşık 50 metre sürüklediği minibüsün sürücüsü M.Ş.B. (54) ve M.Ş.K. adlı şahıslar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.