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Son dakika: Beslediği boğa dehşeti yaşattı! Böyle saldırdı
Son dakika haberi... Denizli'nin Budan ilçesinde, kendi elleriyle beslediği boğanın saldırısına uğrayan yetiştirici yaralandı. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Son dakika haberi... Denizli'nin Budan ilçesinde, kendi elleriyle beslediği boğanın saldırısına uğrayan yetiştirici yaralandı. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.