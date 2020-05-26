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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Son dakika: Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

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Giriş: 26.05.2020 12:37
Güncelleme:26.05.2020 13:03
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan bayram sonrası bizi nasıl bir tablo bekliyor? Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Vaka sayısında düşüş sürecek mi? Ne zaman maskeyi çıkaracağız? Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlhan, "Artışlar daha çok Anadolu’da görülüyor" uyarısında bulundu.
Son dakika: Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı SON DAKİKA: BAYRAM SONRASI YENİ NORMAL NASIL OLACAK? NASIL BİR TABLO BİZİ BEKLİYOR? NORMALLEŞME PLANI NASIL İŞLEYECEK? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA YANITLADI

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan bayram sonrası bizi nasıl bir tablo bekliyor? Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Vaka sayısında düşüş sürecek mi? Ne zaman maskeyi çıkaracağız? Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlhan, "Artışlar daha çok Anadolu'da görülüyor" uyarısında bulundu.

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