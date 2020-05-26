Son dakika: Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan bayram sonrası bizi nasıl bir tablo bekliyor? Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Vaka sayısında düşüş sürecek mi? Ne zaman maskeyi çıkaracağız? Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlhan, "Artışlar daha çok Anadolu'da görülüyor" uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 13:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL