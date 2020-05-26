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Haberler Galeri Son dakika: Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Son dakika: Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan bayram sonrası bizi nasıl bir tablo bekliyor? Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Vaka sayısında düşüş sürecek mi? Ne zaman maskeyi çıkaracağız? Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlhan, "Artışlar daha çok Anadolu'da görülüyor" uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 13:08
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Son dakika: Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan bayram sonrası bizi nasıl bir tablo bekliyor? Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Vaka sayısında düşüş sürecek mi? Ne zaman maskeyi çıkaracağız? Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlhan, "Artışlar daha çok Anadolu'da görülüyor" uyarısında bulundu.

İşte İlhan'ın açıklamalarından satır başları;

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Son dakika: Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Baştan beri söylüyoruz. Bu tip dalgalanmalar olabilir önemli olan belli bir düzeyin yukarısına çıkmamak. Günlük vakadan çok biz seri halinde bakarız.

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Son dakika: Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

11 Mayıs'ta pikimizi gördük. Daha sonra aşağı doğru devam ettik. Aktif vaka sayımızın iyileşen sayımıza göre baktığımızda iyileşen sayımızın daha yüksek olduğunu gördük.

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Son dakika: Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Geldiğimiz noktada şu an tüm vakaların tekrar bir hesap yaptım dün itibariyle yüzde 76,5 iyileştiğini gördük Allah'a şükür.

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Son dakika: Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Normalleşme planı nasıl işleyecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Oynamalar oluyor test saysısı artıyor azalıyor bunlar beklediğimiz şeyler. Ama önümüzdeki hafta içerisinde Çarşamba Perşembe Cuma bayramın etkisi değil de bir önceki 4 günlük sokağa çıkma yasağının etkisi ne denli olmuş bu rakamları göreceğiz. Ben 800'lerde gideceğini düşünüyorum.