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Videolar Yaşam Videoları Son dakika | Balkonda can pazarı yaşandı! Canlarını kurtarmak için 5. kattan atladılar

Son dakika | Balkonda can pazarı yaşandı! Canlarını kurtarmak için 5. kattan atladılar

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Giriş: 19.06.2021 10:53
Son dakika haberi... İstanbul Fatih'te çıkan yangında can pazarı yaşandı. 6 katlı binanın 5'inci katını saran alevler nedeniyle mahsur kalanlardan biri balkondan aşağıya atlamak istedi. Yaralı kişi, çevredekilerin seslenmesi sonrası atlamadı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Fatih'te çıkan yangında can pazarı yaşandı. 6 katlı binanın 5'inci katını saran alevler nedeniyle mahsur kalanlardan biri balkondan aşağıya atlamak istedi. Yaralı kişi, çevredekilerin seslenmesi sonrası atlamadı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Canlarını kurtarmak için 5. kattan atladılar
Canlarını kurtarmak için 5. kattan atladılar
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