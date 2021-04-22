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SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM! Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan derlenen verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.17'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte haberin detayları ve AFAD, Kandilli son depremler listesi...
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Sindirgi (Balikesir)
Tarih-Saat : 22.04.2021, 00:17:43
TSİ Enlem : 39.1363 N
Boylam : 28.1131 E
Derinlik : 7.00 km
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
00.17'de yaşanan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.İşte deprem dair tüm detaylar;
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Sindirgi (Balikesir)
Tarih-Saat : 22.04.2021, 00:17:43
TSİ Enlem : 39.1363 N
Boylam : 28.1131 E
Derinlik : 7.00 km