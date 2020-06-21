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Son dakika: Ardahan’ı dolu vurdu |Video

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Giriş: 21.06.2020 09:58
Güncelleme:21.06.2020 10:15
Son dakika haberi... Ardahan’da etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı. 10 dakika yağan dolu etrafı bir anda beyaza bürüdü. Bir lira büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı.

Ardahan'da sağanak yağmurun ardından dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası Göle ilçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarının üzerini doludan zarar görmesin diye kartonla ��rtü.

Dolu yağışının etkili olduğu Göle'de ekili araziler zarar gördü.

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