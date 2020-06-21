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Son dakika: Kars’ta sabah saatlerinde dolu yağışı |Video

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Giriş: 21.06.2020 10:15
Son dakika haberi... Kars’ta son günlerde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah erken saatlerde yağan dolu bir anda etrafı beyaza bürürken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ta dolu yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah erken saatlerde yağan dolu bir anda etrafı beyaza bürürken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.


Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüde dolu yağışı ve etrafın beyaza bürünerek, Haziran ayında adeta kıştan kalma görüntü yer alıyor.

Dolunun vurdu kentte etraf bir anda beyaza bürünürken, ekili alanlar da doludan zarar gördü. Dolu yağışının kentte etkili olacağı bildirildi.

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