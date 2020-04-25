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Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan İki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı

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25.04.2020
Antalya’da sokağa kısıtlamasında otomobilleriyle dışarı çıkan ve ceza yememek için polisin ‘dur’ ihtarına uymayan iki genç kaçamadı. Şehirlerarası yolda ters yöne giren iki genç, kovalamaca sonucu yakalandı. İki genç hem gözaltına alındı hem de para ceza yedi. Büyük korku yaşayan Ali Uysal isimli genç, "Dedim o kadar arkadaşıma yapma diye, onu götürün. Değer mi abi değer mi, kaçma yapma diyorum. El frenini çekmeye çalıştım olmadı." ifadelerini kullandı.

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