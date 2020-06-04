04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya’da insanlık dışı görüntüler! Zorla aracın bagajına sokup dövdüler

Antalya’da insanlık dışı görüntüler! Zorla aracın bagajına sokup dövdüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2020 14:39
Güncelleme:04.06.2020 14:44
Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden bir akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi, 5 şahıs tarafından önce darbedildi, ardından biri arabaya diğeri de zorla arabanın bagajına sokularak olay yerinden kaçırılmak istendi. Bagajda darbettikleri adam kaçmayı başarırken bir kişiyi ise zorla kendi araçlarına bindirip araçla birlikte bölgeden uzaklaştılar. Jandarma tarafından yakalanan 5 şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Aracın bagajına sokup dövdüler!
Aracın bagajına sokup dövdüler!
Yeni salgın kabusu! O ilde koronayı geçti
Yeni salgın kabusu! O ilde koronayı geçti
Otobüsten inmek isteyen kadın yere düştü
Otobüsten inmek isteyen kadın yere düştü
Şiddetli dolu tarım arazilerine zarar verdi
Şiddetli dolu tarım arazilerine zarar verdi
O ilimizde görüldü! En zehirli ve büyüğü...
O ilimizde görüldü! En zehirli ve büyüğü...
Şok görüntüler! Adeta gözü dünmüş
Şok görüntüler! Adeta gözü dünmüş
15’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
15’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Hazır olmalıyız
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Hazır olmalıyız
Öğrenciler LGS’ye böyle girecek!
Öğrenciler LGS’ye böyle girecek!
Yok artık! İnsanlık dışı olay
Yok artık! İnsanlık dışı olay
Camide şaşırtan manzara
Camide şaşırtan manzara
Acil durum hastanelerinde korona mesaisi başladı
Acil durum hastanelerinde korona mesaisi başladı
Daha Fazla Video Göster