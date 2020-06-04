Antalya’da insanlık dışı görüntüler! Zorla aracın bagajına sokup dövdüler

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden bir akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi, 5 şahıs tarafından önce darbedildi, ardından biri arabaya diğeri de zorla arabanın bagajına sokularak olay yerinden kaçırılmak istendi. Bagajda darbettikleri adam kaçmayı başarırken bir kişiyi ise zorla kendi araçlarına bindirip araçla birlikte bölgeden uzaklaştılar. Jandarma tarafından yakalanan 5 şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.