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SON DAKİKA: Antalya'da havaalanına yolcu taşıyan otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı

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Giriş: 02.08.2021 18:37
Son dakika... Antalya Manavgat’ta havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü takla attı. İlk belirlemelere göre korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: Alanya'dan Antalya Havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otobüs takla attı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İlk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

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SON DAKİKA: Antalya'da havaalanına yolcu taşıyan otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı
SON DAKİKA: Antalya'da havaalanına yolcu taşıyan otobüs takla attı: 3 ölü 5 yaralı
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