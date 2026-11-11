Soğuk havalarda hastalıklardan korunmanın yolları neler? Uzmanından hayati tavsiyeler

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Ancak günlük yaşamda alınabilecek basit önlemler, hastalıklardan korunmada önemli rol oynuyor. Peki, soğuk havalarda bağışıklık sistemini korumak ve enfeksiyon riskini azaltmak için nelere dikkat edilmeli? Hangi önlemler hastalıklara karşı etkili? Uzmanlar, kış aylarını sağlıklı geçirmek isteyenlere önemli tavsiyelerde bulunuyor.