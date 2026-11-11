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CHP'den Yeni Partili milletvekillerine icra hazırlığı! 7 günlük süre doldu, aidatlar geri ödenmedi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'den Yeni Partili milletvekillerine icra hazırlığı! 7 günlük süre doldu, aidatlar geri ödenmedi

CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan aidat krizinde gerilim sürüyor. CHP yönetiminin gönderdiği ihtarnameyle Yeni Partili milletvekillerinden aldıkları aidatları 7 gün içinde iade etmeleri istendi. Ancak belirtilen süreye rağmen hiçbir milletvekilinin ödeme yapmadığı bildirildi. Bunun üzerine CHP yönetiminin, aidatların tahsili için Yeni Partili milletvekilleri hakkında icra takibi başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

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