İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan COP31 mesajı! "Uygulamada karşılığı olan bir zirve hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zirvenin somut sonuçlar üretmesini hedeflediklerini belirten Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen organizasyonun NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerinden daha büyük olduğunu vurguladı. Yaklaşık 4 bin basın mensubunun katıldığı zirvede iklim diplomasisi, uluslararası iletişim ve dezenformasyonla mücadele çalışmalarına dikkat çekti.