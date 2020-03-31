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Antalya’da balkonda dehşet! İşitme engelli, kendine zarar verdi
Antalya’da Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında yalnız yaşadığı evin balkonuna çıkan işitme engelli Fikret A.'nın (59), sokağa eşya atıp, başını balkon camına vurduğunu görenler polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis Fikret A.'yı sakinleştirerek, hastaneye kaldırdı.
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