31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
31.03.2020

Antalya’da balkonda dehşet! İşitme engelli, kendine zarar verdi

Antalya’da Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında yalnız yaşadığı evin balkonuna çıkan işitme engelli Fikret A.'nın (59), sokağa eşya atıp, başını balkon camına vurduğunu görenler polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis Fikret A.'yı sakinleştirerek, hastaneye kaldırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Balkonda dehşet! Polis alarma geçti
Balkonda dehşet! Polis alarma geçti
İnternetten seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı
İnternetten seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı
İstanbul'da şok operasyon!
İstanbul'da şok operasyon!
Koronaya Karadeniz usulü çözüm!
Koronaya Karadeniz usulü çözüm!
Çin duyurdu! İşte virüsün yeni belirtisi
Çin duyurdu! İşte virüsün yeni belirtisi
Mehmetçikten duygulandıran yardım!
Mehmetçikten duygulandıran yardım!
Müge Anlı'dan koronavirüs açıklaması
Müge Anlı'dan koronavirüs açıklaması
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Ünlü futbolcu evde kal çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
Ünlü futbolcu "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı
İzmir'de 'yok artık' dedirten görüntü!
İzmir'de 'yok artık' dedirten görüntü!
Evden çıkanlar şoke etti
Evden çıkanlar şoke etti
Görüntüler İstanbul'dan! İnanılır gibi değil
Görüntüler İstanbul'dan! İnanılır gibi değil
Daha Fazla Video Göster