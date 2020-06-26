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Son dakika: Anne babalar dikkat! Genç beyinler “TikTok” ile yozlaştırılıyor |Video

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Giriş: 26.06.2020 11:00
Güncelleme:26.06.2020 11:09
Son dakika haberi... Sosyal medyada gençleri hedef alan yeni tehlike "TikTok". Uzman isimler anne ve babalara kritik uyarılarda bulunuyor. Genç beyinler “Tiktok” ile yozlaştırılıyor. A Haber canlı yayınına katılan Doç. Dr. Ali Murat Kırık, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

'TikTok' ve türevi sosyal medya platformlarına bir eleştiri de meclisten geldi. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut gelen tehlikeye karşı meclisten uyarılarda bulunurken 'Yeni neslin her gün içine günden güne daha da saplandığı bir bataklık haline gelmiş bu sosyal medya platformlarından biz sağlıklı bir nesil çıkarmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı. Bulut, parlamentonun bu platformlara karşı tedbir alması gerektiğini belirtip yarın ülkeyi Türkiye ile hiçbir kültürel bağı kalmayan gençlerin yönetebileceğini söyleyip yaklaşan tehlikeye işaret etti.

GENÇ BEYİNLER "TİKTOK" İLE YOZLAŞTIRILIYOR

Uzmanlardan ailelere TikTok uyarısı yapılıyor. A Haber canlı yayınına katılan Doç. Dr. Ali Murat Kırık, ailelere kritik tavsiyelerde bulunarak, "Onlarla birlikte sosyal ağları kullanmalıyız onları terk etmemeliyiz bu uygulamalarla." ifadelerini kullandı.

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