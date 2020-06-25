İslamofobi dijital dünyada da çocuklarımızı hedef alıyor. Milyonlarca kişinin oynadığı oyunlarda İslam düşmanlığı lanse ediliyor. Peki bu oyunlar hangileri? Hangi dijital oyunlar İslam dinini hedef alıyor? Çocukların uzak tutulması gerken bilgisayar oyunları neler? Dijital oyunlardaki gizli tehlikeler neler? Tüm bu soruların yanıtı analiz haberimizde... İşte İslam düşmanı 13 oyun!

İslamofobi dijital dünyada da çocuklarımızı hedef alıyor. Milyonlarca kişinin oynadığı oyunlarda İslam düşmanlığı lanse ediliyor. Peki bu oyunlar hangileri? Hangi dijital oyunlar İslam dinini hedef alıyor? Çocukların uzak tutulması gerken bilgisayar oyunları neler? Dijital oyunlardaki gizli tehlikeler neler? Tüm bu soruların yanıtı analiz haberimizde...

İşte çocuklarımızı hedef alan İslam düşmanı 13 oyun;

1 - GİTAR HERO

Dünyanın en ünlü oyunlarından biri "gitar hero". Oyuncular oyunda sayısız "rock" müzik parçasını çalabiliyor, yani oyun ilk bakışta "Müzisyen olmayı teşvik ediyor" gibi görünüyor! Ne var ki milyonlarca gencin tutkun olduğu o oyunda - bir ayrıntı var! Şeytan ayrıntıda gizlidir denir ya işte tam o hesap! Oyunu oynayanlar sahneden çılgınca dans ettiklerini sanırken aslında yerdeki "Allah" yazısının üzerinde görünüyor! İslamofobi işte bu yolla dünyanın bilinç altın işleniyor!

2 - Devil May Cry

Oyun sektörüne hizmet edenlerin şeytani hislerle "İslamiyeti" kötülemek adına kodunu yazdıkları ikinci oyun var sırada... İsmi "Devil May Cry". İğrenilecek sahneyse oyunun kahramanı sözüm ona cehennemden gelen yaratıklarla mücadele halinde! Ddünyayı kurtarmak gibi bir görevi var... Ama sıkı durun! Sözüm ona o kahraman cehennemden gelen şeytanlarla savaşırken işte bu kare dikkat çekiyor! O iğrenç oyunda Kabe'nin kapısı

şeytan kulesi'ne girişin sembolü olarak kullanılıyor!

3 - Resident evil

Daha önce defalarca filmi de çekilen yine dünyanın en ünlü oyunlarından bir diğeri "Resident evil". Oyun yine fantastik öğelerle dolu! Zombiler yaratıklar ve dünyayı yok etmek isteyen şeytani güçler.. Ve o oyun da yine İslamofobi'nin zirvesi sayılabilecek büyük bir iğrençliği içinde barındırıyor... Oyunda mübarek belde Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin kapısında "illuminati" tarikatının sembolü bulunuyor! Oyunun kütüphanede geçen bölümünde ise tüm kitaplar raflardayken sadece yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim yerde gösteriliyor! Üstelik hedef alınmış halde!

4 - Muslim Massacre Ve bir diğer ünlü oyun daha! Sdı "Muslim Massacre" yani müslüman katliamı! Oyunu yazanlar hislerini gizlememiş bu kez! Zaten oyunun konusu da açık bir İslam düşmanlığı üzerine kurulu! Her gün yüz binlerce gencin oynadığı Amerikan üretimi oyun ismiyle müsemma "Müslümanları katletme" konulu! Oyunda hedef çarşaflı kadınları ve sakallı erkekleri öldürmek! 5- Hitman 6- Call of Duty 7- A-YO-DENS

8- Counter Strike

9 - Serious Sam

10 - Clive Barker's Undying

12 - BOMB GAZZE

13- PACMAN