Son dakika: Ankara'da okullar tatil mi? Kar yağışı ne kadar sürecek? Canlı yayın açıkladı |Video

Ankara'da kar yağışı bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Bazı bölgelerde sokaklar buz pistine döndü. Öğrencilerin ise gözü kulağı Ankara Valiliğinde "Okullar tatil edildi mi? Ankara'da bugün okullar tatil mi? Okullar tatil edilecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Valilik bugün okulların tatil edilmediğini duyurdu. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? A Haber muhabiri Murat Sekban hava durumuyla ilgili son dakika gelişmelerini ve Meteoroloji'den alınan son bilgilerin detaylarını canlı yayında aktardı.

Ankara'da kar yağışı bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Bazı bölgelerde sokaklar buz pistine döndü. Öğrencilerin ise gözü kulağı Ankara Valiliğinde "Okullar tatil edildi mi? Ankara'da bugün okullar tatil mi? Okullar tatil edilecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Valilik bugün okulların tatil edilmediğini duyurdu. Peki kar yağışı ne kadar sürecek?

A Haber muhabiri Murat Sekban hava durumuyla ilgili son dakika gelişmelerini ve Meteoroloji'den alınan son bilgilerin detaylarını canlı yayında aktardı.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?