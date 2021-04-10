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Videolar Yaşam Videoları Son dakika | Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! İşte o anlar

Son dakika | Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! İşte o anlar

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Giriş: 10.04.2021 06:53
Ankara’nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak’ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar apartmanının kazı sonucu altı tamamen boşalan istinat duvarının çökme anı kameralara yansıdı.
Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! İşte o anlar
Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! İşte o anlar
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