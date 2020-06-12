- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Ankara'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti |Video
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde şiddetli sağanak sonucu dükkanını basan suları tahliye etmeye çalışan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Annesin 'gitme' uyarısına rağmen dükkanına gitden 25 yaşındaki Barış Canmercan, elektrik akımına kapılarak yaşamının yitirdi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında bölgediki son durumu aktardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Bozkaya Sokak'ta bulunan kadın kuaföründe meydana geldi.
25 yaşındaki dükkan sahibi Barış Canmercan, sağanak nedeniyle dükkanı dolduran yağmur sularını tahliye etmek için iş yerine girdi.
Annesinin 'gitme' uyarısına rağmen dükkanında bulunan eşyaları kurtarmak isteyen Canmercan, suyun içine girdiği sırada elektrik akımına kapıldı, yaşamını yitirdi.