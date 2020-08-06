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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

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Giriş: 06.08.2020 11:36
Son dakika haberine göre Ankara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan yabancı uyruklu 19 şüpheliden 10'u gözaltı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Polatlı başta olmak üzere Ankara'nın merkez ilçelerinde çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ üyeleri olduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan gözaltı kararının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Polatlı ve diğer ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

19 zanlıdan 10'u gözaltına alındı
Operasyonda, 15'i Irak, 4'ü Suriye uyruklu 19 zanlıdan 10'u gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü, gözaltına alınan zanlıların ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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