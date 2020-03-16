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16.03.2020

Ankara’da banka önlerinde koronavirüs kuyruğu! Tek tek içeri alındılar

Çin’den dünyaya yayılan ve 7 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs gerekçesiyle Ankara'nın Sincan ilçesinde vatandaşlar bankalara tek tek alındı. Bu sırada banka önlerinde kuyruklar oluştu.

Sincan'da çeşitli işlemleri yaptırmak için bankalara gelen müşteriler Korona virüs tedbirlerine takıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Müşteriler, Korona virüs tedbiri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu.

"YAN YANA SIRA BEKLEMENİN…"

Vatandaşlar, içeri koronavirüs gerekçesiyle tek tek alındıklarını belirterek kuyrukta yan yana sıra beklemelerinin çelişki oluşturduğunu söylediler.

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