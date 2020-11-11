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Son dakika: Ankara Siteler'de korkutan yangın | İlk görüntüler A Haber'de...

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Giriş: 11.11.2020 21:11
Güncelleme:11.11.2020 21:11
Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir toptancıda yangın çıktı. Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Ankara Siteler'de korkutan yangın
Ankara Siteler'de korkutan yangın
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