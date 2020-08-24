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Son dakika: Adana'daki yangın kasıtlı mı çıkarıldı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Adana'daki orman yangını ile ilgili açıklama

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Giriş: 24.08.2020 13:46
Güncelleme:24.08.2020 13:49
Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz." dedi. Bakan Pakdemirli, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun 'kasıt' olma ihtimali üzerinde duruyoruz ." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'daki orman yangınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz." dedi.



Bakan Pakdemirli, "En kısa sürede yangını tam anlamıyla kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başlamak üzere çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Henüz yangın tam anlamıyla kontrol altında diyemiyoruz ancak yukarıdan en son incelemelerimize göre iyiye doğru gidiş olduğunu da gözlemlemek mümkün." ifadelerini kullandı.

KASIT VAR MI?
Pakdemirli, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun 'kasıt' olma ihtimali üzerinde duruyoruz ama şu anda bizim için önemli olan yangının ne sebeple kim tarafından çıkarıldığından daha çok yangını söndürmek, bir an evvel buradaki tehlikeyi tam anlamıyla bertaraf etmektir." diye konuştu.

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