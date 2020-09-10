Son dakika: Adana’da bir ay içinde üçüncü büyük yangın

Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından müdahale ediliyor.

Yangının tehdit ettiği Belemedik Mahallesi'nde incelemelerin ardından jandarma ekipleri tarafından, "Yangın mahallemizi tehdit etmektedir. Evleri seri şekilde boşaltalım." şeklinde anons yapıldı.

Yangın söndürmede akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve iki uçak kullanıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale çalışmasına gün ışığıyla birlikte yeniden başlandı.

Müdahale 6 helikopter, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle sürüyor.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.

"SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUZ"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü söyledi. Ekiplerin müdahalesinin yangının devam ettiğini dile getiren Çay, bölgenin engebeli bir yapıda olduğuna işaret etti.

Yangının farklı noktalardan çıktığını aktaran Çay, şöyle devam etti:



"Pozantı'da ciğerlerimiz yanıyor. Yangın şu anda Pozantı'nın tarihi Belemedik Vadisi'ne ulaşmış durumda. Valiliğimizin almış olduğu karar doğrultusunda jandarma ekipleriyle beraber Belemedik'te evleri boşaltıyoruz. Önce can güvenliği diyoruz. Bölge engebeli ve karadan müdahale zor. Büyüyen bir yangın ve sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili soruşturma yapılıyor. 4-5 farklı noktada çıktı. Beklemediğimiz yerlerden alevler yükseldi. Bununla ilgili farklı ihtimaller var. Gerek Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gerekse de jandarma kendi ellerindeki görüntülerle bu konuyu soruşturuyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Bölgemizde ciddi orman yangınları gerçekleşiyor. Son yıllarda gördüğümüz en büyük yangını yaşıyoruz."