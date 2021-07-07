Son dakika: A Haber sel bölgesinde! Düzce'den ilk görüntüler

Düzce'de sağanak yağmur sonrası birçok köyle su baskınları yaşandı. AFAD ve UMKE ekipleri taşan dereler nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bölgeler sevk edildi. A Haber muhabiri Hakan Süer, yağıştan etkilenen Dokuzdeğirmen köyündeki son durumu canlı yayında aktardı. Süer, kriz merkezinin burada oluşturulduğunu Vali Cevdet Atay'ın bölgede olduğunu söyledi. 12-13 köyün sel sularından etkilendiğini belirten Süer, mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını ve ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığını bildirdi. İş makinelerini ulaşıma kapanan birçok köy yolunu açmak için bölgeye sevk edildi.

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