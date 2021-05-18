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Son dakika: A Haber görüntüledi! İşte yerli aşının üretileceği tesis | Yerli aşıda seri üretime ne zaman geçilecek?

A Haber
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Giriş: 18.05.2021 10:51
Güncelleme:18.05.2021 11:14
Son dakika haberi... Yerli koronavirüs aşısının üretileceği Kocaeli Gebze'deki tesiste çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar ne aşamada? Seri üretime ne zaman geçilecek? A Haber muhabiri Hakan Süer, yerli aşının üretileceği tesisten son gelişmeleri aktardı.
İşte yerli aşının üretileceği tesis İŞTE YERLİ AŞININ ÜRETİLECEĞİ TESİS
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İşte yerli aşının üretileceği tesis
İşte yerli aşının üretileceği tesis
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