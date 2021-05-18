Son dakika: A Haber görüntüledi! İşte yerli aşının üretileceği tesis | Yerli aşıda seri üretime ne zaman geçilecek?

Son dakika haberi... Yerli koronavirüs aşısının üretileceği Kocaeli Gebze'deki tesiste çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar ne aşamada? Seri üretime ne zaman geçilecek? A Haber muhabiri Hakan Süer, yerli aşının üretileceği tesisten son gelişmeleri aktardı.

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