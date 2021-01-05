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SON DAKİKA | 5 Ocak Salı gününe ait koronavirüs tablosu açıklandı! Yeni vaka sayısı yükseliyor

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Giriş: 05.01.2021 21:27
Güncelleme:05.01.2021 21:29
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 477'si semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 194 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 879'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 270 bin 101'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flaş uyarılarda bulundu. İşte 5 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

5 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 477'si semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 194 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 879'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 270 bin 101'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 908 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.

Toplam test sayısı 25 milyon 315 bin 565'e, ağır hasta sayısı ise 3410'a düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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