03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: 3 milyondan fazla kişi muaf! Çalışma muafiyet izni belgesi kimler için zorunlu? e-Devlet üzerinden nasıl alınır? Canlı yayında anlattı

Son dakika: 3 milyondan fazla kişi muaf! Çalışma muafiyet izni belgesi kimler için zorunlu? e-Devlet üzerinden nasıl alınır? Canlı yayında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2021 09:11
Güncelleme:03.05.2021 09:39
Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyondan fazla kişi için çalışma muafiyet izni belgesi düzenlendiği bildirildi. Peki çalışma muafiyet izni belgesi alması gerekenler kimler? Geçici belgeler ne zamana kadar geçerli? Çalışma muafiyet izni belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? A Haber muhabiri Rüya Akkuş çalışma izin belgesi ile ilgili detayları anlattı
Çalışma izin belgesi kimler için zorunlu? ÇALIŞMA İZİN BELGESİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir ili sarsan haber! Bütün şehir onu arıyor
Bir ili sarsan haber! Bütün şehir onu arıyor
Tam kapanmada şok baskın! Koçbaşıyla girildi
Tam kapanmada şok baskın! Koçbaşıyla girildi
Burada virüse hiç rastlanmadı!
Burada virüse hiç rastlanmadı!
Sadece 1 ay yapılıyor! Kapısında sıra oluyorlar
Sadece 1 ay yapılıyor! Kapısında sıra oluyorlar
Bakın yaptığı kazanın nedenini neye bağladı!
Bakın yaptığı kazanın nedenini neye bağladı!
12 bine aldı servet harcadı!
12 bine aldı servet harcadı!
Çalışma izin belgesi kimler için zorunlu?
Çalışma izin belgesi kimler için zorunlu?
Telefonla konuşurken bakın ne oldu!
Telefonla konuşurken bakın ne oldu!
İstanbul'da haftanın ilk gününde yollar bomboş!
İstanbul'da haftanın ilk gününde yollar bomboş!
Sosyetik ismin kurye skandalı!
Sosyetik ismin kurye skandalı!
Dördüncü kattan düştü
Dördüncü kattan düştü
Sahte belge pahalıya patladı!
Sahte belge pahalıya patladı!
Daha Fazla Video Göster