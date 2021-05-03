Son dakika: 3 milyondan fazla kişi muaf! Çalışma muafiyet izni belgesi kimler için zorunlu? e-Devlet üzerinden nasıl alınır? Canlı yayında anlattı

Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyondan fazla kişi için çalışma muafiyet izni belgesi düzenlendiği bildirildi. Peki çalışma muafiyet izni belgesi alması gerekenler kimler? Geçici belgeler ne zamana kadar geçerli? Çalışma muafiyet izni belgesi e-Devlet üzerinden nasıl alınır? A Haber muhabiri Rüya Akkuş çalışma izin belgesi ile ilgili detayları anlattı

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