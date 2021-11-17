SON DAKİKA! 229 kişi hayatını kaybetti! 17 Kasım 2021 Çarşamba gününe ait COVID-19 tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 229 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 852 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 867 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 oldu. Bir günde toplam 358 bin 784 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 543 olarak kaydedildi.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 229 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı aşılama verilerini açıkladı: "2 doz aşılamada ilk sırada yüzde 84,2'le Ordu. En düşük 2 doz aşılama yüzde 55,5'le Şanlıurfa oldu"



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,30 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 883 bin 70'e yükseldi.



2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.



EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım" dedi.