22 bin 332 yeni vaka tespit edildi! 79 kişi hayatını kaybetti | 31 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Temmuz 2021 - Cumartesi gününe ait güncel koronavirüs (Kovid-19) verilerini açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 332 oldu. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek." ifadelerini kullandı.

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