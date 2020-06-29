Son dakika haberi... 12 yaşında hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker'i Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tebrik etmişti. A Haber ekipleri Ravzanur'un evine konuk oldu. Canlı yayında Kur'an-ı Kerim okuyan Ravzanur, hedefinin Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu söyledi. Ravzanur, “Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Eğer beni duyuyorsa onunla yakından görüşmek eşi Emine Erdoğan ile görüşmeyi çok istiyorum.” ifadelerini kullandı.

12 yaşında hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker'i Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tebrik etmişti. A Haber ekipleri Ravzanur'un evine konuk oldu. Canlı yayında Kur'an-ı Kerim okuyan Ravzanur, hedefinin Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu söyledi. Ravzanur, "Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Eğer beni duyuyorsa onunla yakından görüşmek eşi Emine Erdoğan ile görüşmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GURUR VERİCİ"

Ravzanur'un annesi Ravzanur'un nasıl hafız olduğunu anlattı. "Ravza küçüklükten zaten hafızlığı istiyordu. Kabartma Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra çok kolay aldı. İstekli olduğu için 1 yılda hallettik Çok gurur verici." dedi.

Ravzanur canlı yayında Kur'an-ı Kerim okudu ve bu sürecin nasıl başladığını ve yaşadıklarını anlattı.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Ravzanur, okurken hiç zorlanmadığını belirterek, "İlkokuldayken görme engelli bir hoca vardı. Ben Kuran okumayı öğrenmeyi çok istediğim için ondan Kur'an'ı Kerim öğrendim. Sonra hafız olmayı düşündüm karar verdim ve hafız oldum. Hedefim Diyanet İşleri Başkanı olmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

1 yılda hafız olduğunu belirten Ravzanur, diğer arkadaşlarına yaşıtlarına görme engellilere tavsiyelerde bulunarak "Onların da ben yapamam ben ezberleyemem demeyip onların da hafızlığa başlamalarını onların da Kuran yolunda gitmelerini isterim." dedi.

CUMHURBAŞKANIMLA VE EŞİYLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM

Ravzanur, "Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Eğer beni duyuyorsa onunla yakından görüşmek eşi Emine Erdoğan ile görüşmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.