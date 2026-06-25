Ankara'nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan İl Başkanları Toplantısı'na katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’da oldukça yoğun bir mesai harcayacak. Siyasetin kalbinin atacağı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yeni katılımların gerçekleşmesi beklenirken; terörle mücadeleden ekonomiye, dış politikadan NATO zirvesine kadar pek çok kritik başlık masaya yatırılacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise Başkan Erdoğan, Polis Akademisi’nde mezuniyet heyecanı yaşayan genç polislerle bir araya gelerek Türkiye’nin huzur ve güvenliğine dair önemli açıklamalarda bulunacak.