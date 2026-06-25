Süreç düzenlemesi ne zaman Meclis'te? Erdoğan: Trump ile baş başa görüşebiliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde Terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürece ilişkin yasal düzenleme ile teyit ve tespit çalışmalarını değerlendiren Başkan Erdoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz." dedi. Erdoğan, NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşme yapacağını da söyledi.