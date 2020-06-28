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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 ayda hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker'i tebrik etti

Başkanı Prof. Dr. , 'i 12 ayda ezberleyen görme engelli imam hatip ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 'i tebrik etti.

DİN
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN RAVZANUR'A TEBRİK

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim'i 12 ay gibi kısa bir sürede hıfzeden görme engelli Ravzanur Koçaker kızımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Rabbim zihnine nakşettiği Kur'an ile amel etmeyi nasip etsin. İmam hatip ortaokulu öğrencisi olan 11 yaşındaki evladımıza eğitim hayatında başarılar dilerim." ifadesine yer verdi.

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